Yusuf Harputlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Yusuf Harputlu’nun eşi Befrin Harputlu kimdir? Arama motorlarında bu sorulara yanıt aranıyor. İstanbul’un Alibeyköy ilçesinde eşi Beferin Harputlu ile bir AVM’de gittikleri mağazada iki kadını darp eden ünlü türkücü Yusuf Harputlu’ya 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması sosyal medyada olay oldu. İddiaya göre, Befrin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Bunun üzerine Yusuf Harputlu, mağaza çalışanıyla tartışmaya başladı. Ünlü türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı Emine Y. ve Kader Y.'yi yumruklamaya başladı. İşte detayları...

“BEN YUSUF HARPUTLUYUM”

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu, Ekim 2018'de Azeri asıllı eşi Befrin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki bir AVM'ye gitti. AVM içindeki bir giyim mağazasına giren Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Befrin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Bunun üzerine Yusuf Harputlu, mağaza çalışanıyla tartışmaya başladı. Ünlü türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı Emine Y. ve Kader Y.'yi yumruklamaya başladı. Harputlu, çalışanları darp ettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı.

DARP RAPORU ALDILAR

Olay sonrası iki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Harputlu'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ünlü şarkıcıya; mağaza çalışanı iki kadını darp ve hakaret edip mağazanın mallarına zarar verdiği gerekçesiyle altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Harputlu, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'O KİŞİ BEN DEĞİLİM' DEMİŞTİ

AVM'deki darp olayının GÜNAYDIN'da haber olmasının ardından açıklama yapan türkücü, oradaki kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söylemişti. Harputlu, "Kuzenim Serdar, bana çok benzer. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan biliyorum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.

YUSUF HARPUTLU KİMDİR?

Aslen Diyarbakır'lı olan Yusuf Harputlu, 01 Ocak 1981 tarihinde Elazığ'da doğdu. 3 erkek ve 3 kız çocuğuna sahip olan bir ailenin çocuğu olan Yusuf Harputlu, erkek kardeşlerin en küçüğüdür. Eğitim hayatında ilkokulu "Adana Karacaoğlan İlkokulu"nda okudu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle "Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu"nda 3. sınıfa kadar okuyabildi. Müziğe 11 yaşlarında merak saran Yusuf Harputlu, 3-4 yıl boyunca kendini bu alanda yetiştirmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise demo kaset hazırladı.

Yusuf Harputlu'yu çalışmalarında o güne yalnız bırakmayan ağabeyi demo kaseti alıp İstanbul'a geldi ve ilk olarak Mustafa Topaloğlu'na dinletti. Mustafa Topaloğlu genç sanatçı adayındaki farklılığı görüp onu İstanbul'a çağırdı. Ağabeyine "Sen Adana'ya dönebilirsin artık o bizim evladımız gibidir, sizin hiç şüpheniz olmasın" diyerek Yusuf Harputlu'yu alıp evine götürdü. Kaset çalışmaları başlamıştı. Ve 2-3 ay geçmeden Hilmi Topaloğlu'nun oğlunun sünnet düğününde sahneye çıktı. Sahnede ilk olarak Havar adlı türküyü okudu. Hilmi Topaloğlu kaseti kendinin yapacağını söyledi. Yusuf Harputlu ertesi gün Prestij Müziğin sanatçısıydı. "Ahucan" adlı kaset Yusuf Harput'un ilk albümü… Genç sanatçı adayının ilk klip parçası ise "Ormancı".