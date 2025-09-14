İSTANBUL 27°C / 18°C
Magazin

Zafer Algöz TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'yla ekrana dönüyor!

Oyuncu Zafer Algöz, TRT'nin yeni sezona 15 Eylül akşamı başlayacak olan yeni dizisi Cennetin Çocukları'yla ekrana dönüyor.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Zafer Algöz TRT'nin yeni dizisi Cennetin Çocukları'yla ekrana dönüyor!
TRT 1'in, yönetmenliğini Soner Caner'in yaptığı, senaryosunu ise Ali Kara'nın kaleme aldığı yeni dizisi "Cennetin Çocukları", 15 Eylül Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz de yer alıyor.

ZAFER ALGÖZ CENNETİN ÇOCUKLARI'NDA HANGİ ROLDE?

Zafer Algöz dizide "Şeref" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Şeref; yıllar önce fakir bir halde geldiği Ayvalık'ta Adem'in merhameti sayesinde hayata tutunmuş, ardından da onun güvenini kazanarak tüm işlerin başına geçmiştir. Ancak zamanla büyüyen hırsı, onu kasabanın dükkanlarından tarlalarına kadar her şeyin tek hâkimi yapmış ve karanlık bir adama dönüştürmüştür.

