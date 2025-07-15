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Zafer Algöz'den 'Son Sefer' tepkilerine cevap: Önce filmi seyredin

Son Sefer filmiyle 15 Temmuz darbe girişimini beyazperdeye taşıyan Zafer Algöz, projeye dahil olması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. Daha önce benzer yapımlarda da yer aldığını hatırlatan Zafer Algöz, izleyicilere çağrıda bulunarak, yorumların filmi izledikten sonra yapılması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi15 Temmuz 2025 Salı 15:17 - Güncelleme:
Zafer Algöz'den 'Son Sefer' tepkilerine cevap: Önce filmi seyredin
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Oyuncu Zafer Algöz, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Son Sefer adlı filmde rol alması nedeniyle gelen eleştirilere sessiz kalmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlara yanıt veren Zafer Algöz, daha önce benzer temalı projelerde de yer aldığını hatırlattı.

Algöz, "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Ben 6 sene önce de Börü diye bir film yaptım. Bunu seyretsinler önce, ondan sonra eleştirsinler. Bence çok güzel bir film oldu. Hep birlikte seyredeceğiz. Umarım sizler de beğenirsiniz" sözleriyle tepkilere cevap verdi.

Oyuncu Algöz, filmle ilgili yorumların, izleyicilerin değerlendirmesine bırakılması gerektiğini vurguladı.

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