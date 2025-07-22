Zafer Algöz'ün talihsiz anları! Son Sefer çekimlerinde otobüsle kaza yaptı

TRT'nin 15 Temmuz temalı projesi "Son Sefer"de başrolü üstlenen Zafer Algöz, hem rolüyle hem de yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesinin ardından, TRT 1'de ekrana getirilen "Son Sefer" filmi, 15 Temmuz'u farklı bir bakış açısıyla izleyiciye sundu. Filmde başrolü üstlenen oyuncu Zafer Algöz, performansıyla olduğu kadar, film sonrası gelen yorumlarla da adından söz ettirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirileriyle karşılaşan Algöz, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak şu ifadeleri kullandı:

"Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım önce onu seyretsinler. Güzel bir film oldu"

Algöz, son olarak sette kullanılan otobüsle yaşadığı küçük bir kazayla yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Olay anına ait görüntüler kısa sürede yayıldı.