Zerrin Özer'den şaşırtan karar! Bizzat duyurdu

Pop müziğinin sevilen ismi Zerrin Özer, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerini üzdü.

Uzun bir süredir müzik dünyasından uzak bir yaşam süren 64 yaşındaki sanatçı, Instagram paylaşımıyla müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"MESLEKİ KARİYERİMİ KENDİ İRADEMLE NOKTALADIM"

Zerrin Özer paylaşımında, "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer." ifadelerini kullandı.