Zeynep Bastık'tan Milli Yas hazımsızlığı! Tepki çekti

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamlarda binlerce sivil hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün Gazze'de yaşanan hastane katliamı ise yaşanan acıyı iyice katladı.

İsrail'in hastaneye yönelik saldırısı başta Müslüman coğrafyasında olmak üzere tüm dünyada tepkiyle karşılandı.

Türkiye de bu vahşet sonrası Filistinlilerin acısını paylaşmak adına üç günlük Milli Yas ilan etti.

Toplumun her nezdinde bu duyarlı hareketin destek görmesi beklenirken şarkıcı Zeynep Bastık'ta ise hazımsızlığa neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bastık, yas nedeniyle işlerin iptal olduğundan dert yakınarak parasının derdine yandı.

ETKİNLİKLERE ARA VERİLMESİNİ MAİŞET SORUNUNA DÖNÜŞTÜRDÜ

Milli Yas kararından kendine mağduriyet çıkarmaya çalışan Zeynep Bastık, tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk şey, konserlerin, tiyatro oyunlarının tüm sanat aktivitelerinin yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerin iptal edilmesi mi olmalı?

Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımız, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var.

Bir karar alındıysa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayriresmi bir şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum."

"HEM İŞGÜZARLIK HEM DE SANAT BİLMEZLİK"

Zeynep Bastık'ın Milli Yas rahatsızlığına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Duruş sahibi bir milletin sanatçısından beklenen o duruşa iştirak etmesidir." sözleriyle başlayan İnan, Filistin'in acısına hem gönülden, hem dualarla hem de milli bir yasla destek olunduğunu belirtti.

Bastık'ın Milli Yas rahatsızlığını, "Filistin'in acılarına ortak olduğumuz bu anlamlı süreci kronik bir maişet sorununa dönüştürmek hem işgüzarlık hem de sanat bilmezliktir..." sözleriyle sert bir şekilde eleştiren İnan, "Milli bir yastan terör devleti İsrail'in zeytinyağı gibi üste çıkma çabası gibi mağduriyet çıkarmaya çalışmak başarılı bir sanat olmasa gerek..." dedi.