Zeynep Değirmencioğlu kimdir Hayat Sevince Güzel oyuncuları Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında nereli hangi filmlerde oynadı

Zeynep Değirmencioğlu kimdir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında nereli? Yeşilçam'ın efsanesi Ayşecik şimdi ne yapıyor? soruların yanıtları araştırılıyor. Zeynep Değirmencioğlu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Yeşilçam'ın namıdiğer Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Değirmencioğlu şimdi bir kebap dükkanını işletiyor. ‘Ayşecik’ adıyla bilinen Zeynep Değirmencioğlu bir dönem Türk sinemasına damgasını vurmuştu. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü. Çocukken başladığı bu kariyeri zaman geçtikçe arttı ama o da pekçok yıldız gibi daha sonra kendini sinemadan çekti. Günümüzde emlakçılıktan restoran işletmeciliğine başlayan Zeynep Değirmencioğlu artık gözlerden uzak yaşıyor. Zeynep Değirmencioğlu'nun hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oyunculuğa 2 yaşındayken başlayan Yeşilçam'ın şımarık kızı Zeynep Değirmencioğlu oyunculuğu bıraktıktan sonra kebapçı oldu.



EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI



Şu an 60 yaşında olan Zeynep Değirmencioğlu, futbolcu Serkan Acar ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Emlakçılık işiyle uğraşan Dermancıoğlu şu anda kebap dükkanı işletiyor.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?



Henüz 2 yaşındayken beyazperdeyle tanışan ve ilk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



Zeynep Değirmencioğlu, Senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu’nun kızı, aynı kendisi gibi Yeşilçam filmlerinde rol almış olan ve "Ömercik" adı ile ünlenen Ömer Dönmez'in kuzenidir.



Papatya filmi ile ilk kez beyazperde ile tanışan daha sonra "Duvaklı Göl", "Funda" gibi filmlerin çocuk yıldızı olarak seyirci karşısına çıkan Zeynep değirmenci oğlu'nun yıldızı 1960 yılında oynadığı "Ayşecik" filmi ile parladı. Bu filmden sonra Zeynep Değirmencioğlu'nu tüm Türk halkı Ayşecik olarak tanıdı.







Özel Hayatı!



Dönemin Fenerbahçeli futbolcusu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar (d. 1948 - ö. 2013) ile evlendikten sonra 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı.



2010 tarihinde eşi Serkan Acar'a şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.



Şimdilerde, 1990 yılından bu yana emlakçılık yapan ve İstanbul'da bir emlak ofisi bulunan Zeynep Değirmencioğlu iki çocuk annesidir.



Sinemayı hiç özlemediğini belirten Değirmencioğlu, 2012 yılında, İstanbul'un Fenerbahçe semtinde, kendi soyadını taşıyan Değirmencioğlu Kebap Ocakbaşı Restaurantını hizmete açtı.







Filmleri



Papatya (1956)

Ölümden de Acı (1958)

Funda (1958)

Duvaklı Göl (1958)

Ömrüm Böyle Geçti (1959)

Ayşecik Şeytan Çekici (1960)

Ayşecik (1960)

Altın Kalpler (1961)

Ayşecik Yavru Melek (1962)

Ayşecik Ateş Parçası (1962)

Ayşecik Fakir Prenses (1963)

Ayşecik Canımın İçi (1963)

Öksüz Kız (1964)

Ayşecik Cimcime Hanım (1964)

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

Ayşecik Boş Beşik (1965)

İki Yavrucak (1965)

Sokak Kızı (1966)

Çalıkuşu (1966)

Zehirli Çiçek (1967)

Merhamet (1967)

Ayşecik Canım Annem (1967)

Yüzbaşının Kızı (1968)

Yuvana Dön Baba (1968)

Ayşecik Yuvanın Bekçileri (1969)

Sevgili Babam (1969)

Ayşecik'le Ömercik (1969)

Fakir Kızın Romanı (1969)

Yavrum (1970)

Ayşecik Sana Tapıyorum (1970)

Pamuk Prenses ve 7 Cüceler (1970)

Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde (1971)

Hayat Sevince Güzel (1971)

Ayşecik Bahar Çiçeği (1971)

Sinderella Kül Kedisi (1971)

Hayat mı Bu (1972)

Gelinlik Kızlar (1972)

İlk Aşk (1972)

Anneler Günü (1973)

Öksüzler (1973)

Özleyiş (1973)

Kara Sevda (1973)

Yayla Kızı (1974)

Macera Yolu (1974)