Zirveyi bırakmıyor! Teşkilat'ın son bölümünde neler yaşandı?

Teşkilat altıncı sezonunda da zirveye yerleşti. Tolga Sarıtaş'ın başrolü olduğu dizi, tüm gruplarda geceyi birincilikle tamamladı.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler yaşandı?

Rutkay, Hilal'in aralarına sızmış bir ajan olduğunu fark ederek ona tuzak kurdu. Bu ifşa tüm planı altüst edecek gibi görünse de, Uzay'ın dahice fikri sayesinde bu durum önlendi. Hangardaki baskın bilgisinin, gözlüğüne dinleme cihazı yerleştirdikleri İsrailli yetkili sayesinde öğrenildiğine Rutkay'ı ikna ettiler.

Hilal, İsrailli yetkilinin yanına giderken takip edildiğini fark etti ve kısa süre sonra çatışma çıktı. Hilal'in takip edileceğini öngören Altay, çatışmaya müdahale ederek Hilal'i kurtardı. Sonrasında Hilal, Rutkay'ın evine giderek planı devreye soktu ve Rutkay'ın güvenini yeniden kazandı.

Korkut'tan Bahar'ı kurtarma operasyonu...

Rutkay'ın silahlarını ele geçirmeye kararlı olan Dizdar, Bahar'ı rehin aldı. Korkut, Bahar'ı kurtarmak için harekete geçti. Dizdar'ın saklandığı yere baskın yapan Korkut, Hamdi ve Ejder içeri girdiklerinde kimseyi bulamadı. Dizdar, Bahar'ı da alıp kaçmayı başarmıştı.

Bahar'ı kurtarma operasyonu umduğu gibi gitmeyen Korkut, durumu Cevher'e anlattı ve silahları teslim etmeyi önerdi. Cevher kızının kaçırıldığından habersiz bu teklifi kesin bir dille reddetti. Ancak Korkut hazırladığı zekice plan sayesinde Cevher'i ikna ederek Bahar'ı kurtarmayı başardı.

Bir yandan da Liman ihalesi için Korkut, Hamdi ve Ejder boş durmadı; ihaleyi alabilmek amacıyla gerekli parayı sağlamak üzere harekete geçti. Yasa dışı işlerle anılan Latif adlı suçluyu etkisiz hale getiren ekip, ihaleye katılacak parayı temin etmiş oldu.

Rutkay'ın yeni oyunu: Türk ajanlarını deşifre etmek...

El yazması kitaptan ilk bilgileri elde eden Rutkay, mesajın içinden Türklerin büyük bir planını ortaya çıkardı. Esas amacı Türkiye'nin hazırladığı savaş simülasyonunu ele geçirmekti. Kitaptaki şifrelerden kimlikleri açığa çıkan beş Türk ajanını da bulup sorgulayan Rutkay, onları konuşturmak için işkence yaptı. Ancak tüm çabalarına rağmen Türk askerlerinden bilgi almayı başaramadı.

Uzay, ulaşamadıkları Türk ajanlarının deşifre olduğunu anladı. Bu gelişme üzerine, diğer ajanların da deşifre olma ihtimalini düşünen Teşkilat, yakalanan ajanlarını kurtarmak için bir plan kurdu.

'Kara Sarmal' Operasyonu ve Korkut'un tuzak silahları...

Ekip, Gazze'de sivilleri öldüren, İsrail adına çalışan 'Kara Sarmal' adlı tetikçi çetesini yakalayarak takas yapmak üzere bir operasyon düzenledi. Cevher Başkan, elde edilen kayıtlar karşılığında Türk askerlerini serbest bırakmalarını teklif etti. Rutkay, bu haberi alınca hırsına yenik düşerek yapılan anlaşmayı hiçe saydı ve silahlı çeteyi Türk askerlerinin üzerine saldı. Ancak Teşkilat yine bir adım öndeydi.

Korkut, silahları teslim etmeden önce içlerine patlayıcı yerleştirerek onları saldırı amaçlı birer tuzak hâline getirdi. Türk askerlerine saldırmak üzere olan çete, elindeki silahların infilak etmesiyle etkisiz hale geldi ve Teşkilat, girdiği bir çatışmadan daha zaferle ayrıldı.

Korkut, Bahar'ın gerçeğiyle yüzleşti...

Bahar, kendisini kurtaran Korkut'a karşı giderek daha fazla yakınlık hissetmeye başladı. Bahar'ın, annesiyle tanıştırmak için onu eve davet etmesi üzerine Korkut geri çevirmedi. Aile ziyareti yaptığını sanan Korkut, Bahar'ın aslında annesinin hayaliyle konuştuğunu fark etmesiyle büyük bir şok yaşadı.