14 Ocak 2022 Cuma 17:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 17:02

Can Özen, Yemekteyiz programında marjinal görünüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Beş gün boyunca yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Can Özen'in evinde yapıldı. Peki, Yemekteyiz Can Özen kimdir? Yemekteyiz Can Özen Instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

Can Özen'in Yemekteyiz programına katıldığı kostümü ve oyuncakları, yarışmacılar tarafından eleştirilmişti. Can Özen'in Yemek boyunca oyuncaklarını yanından ayırmaması çok konuşuldu. Can, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in birincisi olabilmek adına yemeklerini yaptı. Yemekleri diğer yarışmacılar tarafından çok eleştirilen Can, Peki kimdir Can Özen?

YEMEKTEYİZ CAN ÖZEN KİMDİR?

Kuaförüm Sensin yarışmasının ardından Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katılan Can Özer, kıyafeti ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 43 yaşında olduğu bilinen Can Özen, Ankara doğumlu ve bekar. Can Özer, film setlerinde makyözlük yapıyor.

CAN ÖZEN'İN INSTAGRAM HESABI