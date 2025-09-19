İSTANBUL 25°C / 17°C
Züleyha Ortak ile Beyhan Budak, festivalde izleyicilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği Türkiye Kültür Yolu Festivali, farklı etkinlikleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Festivalin Kayseri ve Gaziantep duraklarında sahneye çıkan Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, yoğun ilgi gören söyleşilerde izleyicilerle yaşam tecrübelerini ve ilişkiler üzerine düşüncelerini paylaştı.

Züleyha Ortak ile Beyhan Budak, festivalde izleyicilerle buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan geniş programıyla devam ediyor.

Festival kapsamında ses sanatçısı ve programcı Züleyha Ortak ile psikolog-yazar Beyhan Budak, aynı gün Kayseri ve Gaziantep'te izleyiciyle buluştu. Büyük ilgi gören söyleşilerde modern insanın yalnızlıkla sınavı, iyi bir yaşamın sırları, kadın-erkek ilişkileri ve kaliteli ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Yorgunluklarına rağmen mutluluklarını dile getiren ikili, festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, 24 Eylül'de Ankara'da, Ekim ayında ise Malatya, Mardin, İzmir ve Antalya'da festival takipçileriyle buluşacak.

