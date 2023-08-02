İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9773
  • EURO
    29,649
  • ALTIN
    1689.9
  • BIST100
    7211.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Ruhun Duymaz, Dönence reyting sıralaması
Medya

1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Ruhun Duymaz, Dönence reyting sıralaması

1 Ağustos 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, IP Man 4: Final, Sen Türkülerini Söyle, Ruhun Duymaz ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 1 Ağustos reyting sonuçları

2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Ruhun Duymaz, Dönence reyting sıralaması
ABONE OL

1 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Dönence, Star TV'de Ip Man 4: Final, Fox TV'de Ruhun Duymaz, Show Tv'de Güldür Güldür Show, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle programı ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 1 Ağustos 2023 reyting sonuçları

1 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Dönence, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Show Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

1 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.