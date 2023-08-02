1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Ruhun Duymaz, Dönence reyting sıralaması

1 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Dönence, Star TV'de Ip Man 4: Final, Fox TV'de Ruhun Duymaz, Show Tv'de Güldür Güldür Show, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle programı ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 1 Ağustos 2023 reyting sonuçları

1 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



1 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Dönence, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Show Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

1 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.