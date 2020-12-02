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Medya

1 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. 1 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Buna göre; Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? Dün akşam yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Baraj ve Masterchef kıyasıya mücadele verdi. Peki Reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte, EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Baraj ve Masterchef reyting sonuçları.

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:26
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1 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, TV 8'de Masterchef, FOX Tv'de ise Baraj dizisi yayınlandı. Bu dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 1 Aralık 2020 reyting sonuçları…

Dün akşam TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, TV 8'de Masterchef, FOX Tv'de ise Baraj dizisi gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen program belli oldu.

1 ARALIK 2020 REYTİNG SONUÇLARI

1 Aralık 2020 tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyon ekranında yayınlanan dizi, film ve eğlence programları arasında kıyasıya reyting savaşı devam etti. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, TV 8'de Masterchef, FOX Tv'de ise Baraj dizisi yer aldı.

Salı akşamı izleyiciler, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, TV 8'de Masterchef, FOX Tv'de ise Baraj dizisini seyretti.

Reyting sıralamasında Masumlar Apartmanı yine zirveyi kimseye bırakmadı.

REYTİNG SONUÇLARINDA MASUMLAR APARTMANI ZİRVEDE!

1 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci Sırada EDHO, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de sıralama değişmedi. Birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci Sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 BARAJ FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 HEKIMOGLU KANAL D

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

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