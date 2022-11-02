1 Kasım Salı reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yalı Çapkını reyting sıralaması

1 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Darmaduman, TV8'de Tuzak, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Yalı Çapkını ve Show TV'de Baba reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 1 Kasım 2022 Salı reyting sıralaması

1 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 YUREK CIKMAZI TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 BABA SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 YUREK CIKMAZI TRT 1

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 YUREK CIKMAZI TRT 1

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BABA SHOW TV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8