1 Mart reyting sonuçları: Kuruluş Osman, O Kız, Adım Farah reyting sıralaması

1 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Yedi Bela Hüsnü, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Aşk Tarifi, Omuz Omuza ve Adım Farah dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

1 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



1 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 ATV ANA HABER ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 ADIM FARAH FOX

8 COP ADAM STAR TV

9 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

10 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ADIM FARAH FOX

4 COP ADAM STAR TV

5 ATV ANA HABER ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ADIM FARAH (TKR) FOX

10 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

Kuruluş Osman 116. son bölüm izle full hd tek parça!

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 COP ADAM STAR TV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 ADIM FARAH FOX

6 ATV ANA HABER ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 YEDI BELA HUSNU (T.S) SHOW TV

10 O KIZ KANAL D