1 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması

1 Mayıs reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı sinema filmi izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti tekrar bölümüyle ekranlarda yer alırken TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü yayınlandı. Aynı saatlerde ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer seyirciyle buluştu. Bu akşam ayrıca TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu yayınlanırken, Fox TV'de Yasak Elma ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 1 Mayıs 2023 reyting sonuçları

1 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



1 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan: Büyük Selçuklu", 2. sırada Fox TV'de yayınlanan "Yasak Elma", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Alparslan: Büyük Selçuklu", 2.sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 3.sırada "Yasak Elma" yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada "Alparslan: Büyük Selçuklu", ikinci sırada "Yasak Elma", üçüncü sırada "Ömer" yer aldı.

1 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.