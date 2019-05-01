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1 Mayıs reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun reyting sıralaması belli oldu mu?

1 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamları televizyon ekranlarında yayınlanan diziler içerisinde hangilerinin daha çok tercih edileceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, yarışma programlarının, dizilerin ve haber programlarından hangilerinin üst sıralarda yer alacağı takipçiler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 24 Nisan reyting sonuçlarına baktığımızda AB, total ve ABC1’de Diriliş Ertuğrul her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini korumuştu. Haberimizin detayları aşağıda...

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1 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Haber bültenlerinin, yarışma programlarının ve dizilerin üst sıralarda yer alabilmek için mücadele edeceği gecede kimlerin üst sıralarda yer alacağı, kimlerin geceyi zirvede tamamlayacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, gecenin kazananları her zamanki gibi diziler mi olacak? Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 24 Nisan reyting sonuçlarına baktığımızda AB, total ve ABC1’de Diriliş Ertuğrul her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini korumuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ise her üç kategoride de ikinci olmuştu. İşte haberimizin detayları...

1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız

24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

 

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