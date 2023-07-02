1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi teyting tablosu nasıl şekillendi?

1 Temmuz 2023 Cumartesi reyting sonuçları yayınlandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Şirinler 2, Yalı Çapkını, Benim Güzel Ailem, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 1 Temmuz reyting sonuçları

1 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



1 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan "Güldür Güldür Show", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kılıbık" filmi yer aldı.

AB'de 1. sırada "Güldür Güldür Show", 2. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" özet bölümü yer aldı.