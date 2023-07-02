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Medya

1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi teyting tablosu nasıl şekillendi?

1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de önce Şarkılar Bizi Söyler tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkarken ardından yerli sinema filmi Çember: Yolun Sonundaki Kız ekrana geldi. Aynı zamanda Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de yabancı sinema Şirinler 2, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Ercan Saatçi ile Çok Akustik, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, Fox TV'de ise Yahşi Batı isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 1 Temmuz 2023 reyting sonuçları

2 Temmuz 2023 Pazar 10:40 - Güncelleme:
1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi teyting tablosu nasıl şekillendi?
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1 Temmuz 2023 Cumartesi reyting sonuçları yayınlandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Şirinler 2, Yalı Çapkını, Benim Güzel Ailem, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 1 Temmuz reyting sonuçları

1 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan "Güldür Güldür Show", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kılıbık" filmi yer aldı.

AB'de 1. sırada "Güldür Güldür Show", 2. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" özet bölümü yer aldı.

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