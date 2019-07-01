1 Temmuz reyting sonuçları! Hangi program 1 Temmuz reyting sonuçlarında kaçıncı sırada yer aldı?
1 Temmuz reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Medya severler, ‘Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir? Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?’ sorusuna yanıt arıyor. 1 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 24 Haziran reyting sonuçlarına baktığımızda Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de birinci sırada yer alırken, Survivor Türkiye-Yunanistan her üç kategoride de ikinci sırada yer almıştı. İşte 1 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizin ayrıntılarında…
‘1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir? Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Medya severler AB, Total ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamasını merak ediyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 1 Temmuz akşamı ekranlara dizi ve eğlence programları gelecek. TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, TRT1’de Tozkoparan, ATV’de Canevim, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star’da Atla Gel Şaban, Kanal D’de ise Çarkıfelek programı var. Geçtiğimiz hafta 24 Haziran günü reytinglerde, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de birinci sırada yer alırken, Survivor Türkiye-Yunanistan her üç kategoride de ikinci sırada yer almıştı. İşte 1 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizin ayrıntılarında…
1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
1 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI
AB
TOTAL
ABC1
17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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