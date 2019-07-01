1 Temmuz reyting sonuçları! Hangi program 1 Temmuz reyting sonuçlarında kaçıncı sırada yer aldı?

‘1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir? Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Medya severler AB, Total ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamasını merak ediyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 1 Temmuz akşamı ekranlara dizi ve eğlence programları gelecek. TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, TRT1’de Tozkoparan, ATV’de Canevim, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star’da Atla Gel Şaban, Kanal D’de ise Çarkıfelek programı var. Geçtiğimiz hafta 24 Haziran günü reytinglerde, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de birinci sırada yer alırken, Survivor Türkiye-Yunanistan her üç kategoride de ikinci sırada yer almıştı. İşte 1 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar haberimizin ayrıntılarında…

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

1 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI

AB

TOTAL

ABC1

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir