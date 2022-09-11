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Medya

10 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

10 Eylül 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Gönül Dağı, Tünel ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 10 Eylül 2022 reyting sonuçları

11 Eylül 2022 Pazar 09:29 - Güncelleme:
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10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de Tünel ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 10 Eylül 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. İşte 10 Eylül reyting sıralaması

10 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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