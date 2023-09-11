10 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster, Dilek Taşı reytingleri

10 Eylül reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Show TV'de yerli sinema Sakar Şakir, Fox TV'de Recep İvedik filmleri seyirciyle buluştu. Kanal D'de Dilek Taşı dizisi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de ise MasterChef All Star programları ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 10 Eylül 2023 reyting sonuçları

10 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması Sırbistan Türkiye maçı, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.