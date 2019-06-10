10 Haziran reyting sonuçları! Survivor Türkiye Yunanistan, Çarkıfelek, The Taste Türkiye kim birinci olacak?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm kanallara ait reyting sonuçları vatandaşlar tarafından şimdiden merak ediliyor. Sinema filmleri ve yarışma programlarının ağırlıkta olduğu gecede izleyiciler kimin reyting sıralamasında zirvede yer alacağını merak ediyor. Show TV’de Sınırsızlar filmi, Kanal D’de Çarkıfelek, ATV’de yaz dizisi Canevim, FOX TV’de The Taste Türkiye, TRT1’de ise Tozkoparan filmi ekranlara gelecek. Peki, tüm kanallara ait reyting sonuçlarında hangi program üst sıralarda yer alacak. İşte haberimizin ayrıntılar…10

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

10 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak

3 HAZİRAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir