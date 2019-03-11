10 Mart reyting sonuçları açıklandı: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları kim birinci oldu

10 Mart Pazar Günü’nün reyting sonuçları açıklandı! Hangi film ya da hangi dizi günü birinci bitirdi. Geçen haftanın lideri Nöbet bu haftada zirvede mi? Geçen Pazar’ın (3 Mart’ın) birincisi ve büyük bir beğeni toplayan Nöbet bu haftayı da zirvede bitirebilecek mi büyük bir merakla bekleniyor. 10 Mart Pazar gününün reytig sonuçları az önce yayınlandı. Star TV’de yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Kardeş Çocuklar’ın kaçıncı sırada olacağı büyük bir merak konusu. Herkes Pazar gününün sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. AB'de Kardeş Çocuklar birinci olurken, Savaşçı 3., Elimi Bırakma 4, sırada yer aldı. Total'de ise Savaşcı birinci, Kardeş Çocuklar 2., Survivor Yunanistan Türkiye ise 3. sırada yer aldı.

Fox tv'nin en çok izlenen dizilerinden yine kan kaybediyor. Geçen hafta lider olan dizi bu hafta AB'de kan kayvediyor. Savaşcı AB'de 3. olurken TOTAL'de ise 1. oldu. Kardeş Çocuklar ve Survivor Yunanistan Türkiye ile Elimi Bırakma da yakın takipte.

İşte reyting sonuçları;

AB

TOTAL

GEÇEN HAFTA PAZAR GÜNÜNÜN SONUÇLARI

KARDEŞ ÇOCUKLAR’DA NELER OLDU?

Hayat’ın olaylı gecesi, Yıldırım’ı geçmişle ilgili ağır bir yüzleşmeye sürükler. Cemal’in tehlikeli oyunu ise, geceyi Ümran için kabusa çevirir. Olaylı gecenin yankıları, ertesi gün de devam ederken Umay, Reşat’ın beklenmedik hamlesiyle alt üst olur. Reşat, Umay’ın Yıldırım’la ilgili bir şeyler sakladığından emin, sırların peşindeyken Ümran da Cemal’le ilgili gerçeklerin peşine düşer. Hayat’ın yaptıklarıyla zor durumda kalan Yıldırım ise, Ümran’la aralarındaki duvarları yıkmaya kararlıdır. Sebep oldukları yüzünden büyük utanç yaşayan Hayat ve geçmişi bir de Yıldırım’dan dinleyen Volkan, Umay yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelseler de şiddetle birbirlerine çekilmeye devam ederler. Hayat ve Volkan arasında tansiyon yükselirken, Hayal’in öğrendiği gerçek ortalığı karıştırır. Ümran, Cemal’in yaşadığına dair şüpheleriyle onu gerçeğe götürecek ilk adımı atarken, Yıldırım ve Umay ise hiç beklemedikleri bir sınav vermek üzeredir.

SAVAŞÇI’DA NELER OLDU?

Lazar’a karşılık kardeşinin hayatıyla tehdit edilen Albay Kopuz, verdiği beklenmedik kararla başta Murat Kopuz olmak üzere, Yarbay Levinson dahil herkesi şaşırtır. Fakat Melik ve Elsa’yla birlikte hareket eden Yarbay Levinson daha da ileri gider ve Albay Kopuz’dan intikam almak için hemen yeni bir hamle yapar. Gelişen olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken; Yarbay Levinson, Albay Kopuz ve komutasındaki Kılıç Timi’ni pusuya düşürdüğünü sanır. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Hazırladığı zekice bir planla misilleme yapan Albay Kopuz, Levinson’un akibetini de belirlemiş olacaktır…