10 Mayıs reyting sonuçları! 10 Mayıs hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?

10 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca vatandaş, “Hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Dizi severler ve medyayı yakından takip eden vatandaşlar 10 Mayıs reyting sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım ve Arka Sokaklar gibi birçok çekişmeli rakip aynı anda ekranlara gelecek. 10 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Mayıs Cuma dünkü sonuçlara baktığımızda AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total’de ve ABC1’de ise Hercai yer almıştı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde….

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.