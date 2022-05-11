10 Mayıs reyting sonuçları: Masumlar Apartmanı, Destan, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

10 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Bayi Toplantısı, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 10 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 10 Mayıs reyting sıralaması

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Recep İvedik 5 (T.S), üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Survivor Ekstra yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Recep İvedik 5 (T.S) yer aldı.

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