10 Mayıs reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe reyting sıralaması

10 Mayıs reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de Kuruluş Osman isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. TRT1'de Müslüm, Show TV'de ise Üç Kağıtçı isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluşurken, TV8'de Survivor 2023'ün hemen ardından Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları kapsamında Milan-Inter maçı yayınlandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 10 Mayıs 2023 reyting sonuçları

10 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı. 10 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.