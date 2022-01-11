10 Ocak 2022 reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında zirvede kim var?

11 Ocak 2022 Salı 09:09 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 09:09

10 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Yargı, Star'da Deliha, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Diriliş (Yabancı Sinema), TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi eski bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 10 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 10 Ocak reyting sıralaması

10 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total'de 1. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 2. sırada ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da", 3. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3. sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

10 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz, haberimize eklenecektir.