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Medya

10 Temmuz reyting sonuçları: Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı, Dayton reyting sıralaması

10 Temmuz 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Veda Mektubu, ATV'de Üvey Anne, Show TV'de Maviye Sürgün dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Dayton isimli dizi ilk bölümüyle ekrana geldi. TV8'de MasterChef All Star heyecanı devam ederken, Star TV'de yerli sinema filmi Küçük Esnaf, Yaz Şarkısı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 10 Temmuz reyting sonuçları

11 Temmuz 2023 Salı 11:14 - Güncelleme:
10 Temmuz reyting sonuçları: Maviye Sürgün, Yaz Şarkısı, Dayton reyting sıralaması
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10 Temmuz reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı; Veda Mektubu, Üvey Anne, Maviye Sürgün, Dayton, MasterChef All Star 2023, Küçük Esnaf ve Yaz Şarkısı dizisinin ilk bölümü yeninden yayınlandı. Peki Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? Pazartesi reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 10 Temmuz 2023 reyting sonuçları

10 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada atv'de yayınlanan "Üvey Anne", 3.sırada Kanal D'de ekrana gelen "Veda Mektubu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Star TV'de yayınlanan Türk Filmi "Küçük Esnaf" yer aldı.

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