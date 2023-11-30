11. Boğaziçi Film festivali bu yıl da kısa film ve belgesel yarışmalarında iddialı!

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması'nda; Can Baran tarafından yönetilen Apartman Boşluğu, Sertaç Bozkurt imzasını taşıyan Ayakkabı, Mehmet Acaruk'un imza attığı Elma, Resul Aşlak tarfından yönetilen Fotoğraf, Muaz Güneş'in yönetmenliğini üstlendiği Hayırlı Olsun Ziyareti, Zeynep İncetekin'in imzasını taşıyan Karatavuk, Uğur Savaş'ın imza attığı Kurdun Kutusu, Murat Berber imzalı Mesken, Süleyman Civliz imzalı Selvi Uykusu ve Recep Çavdar'ın yönettiği Zemberek'i izleyeceğiz.

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması'nda; Filipinli yönetmen Sam Manacsa imzasıyla Cross My Heart and Hope To Die, İranlı yönetmen Sonia K. Hadad imzalı File, Yunan yönetmen Nikos Kyritsi imzasını taşıyan Highway of a Broken Heart, Hırvat yönetmen Jasna Safic imzalı Late Winter, Fransız yönetmen Mahaut Adam'ın yönetmenliğini üstlendiği My Little Daddy, , Çek yönetmen Damian Vondrasek'ın imza attığı Rites, Portekizli yönetmen David Da Costa tarafından yönetilen The Death Mess, Hırvat yönetmen Andrea Slavicek tarafından yönetilen The Real Truth About the Fight, Makedon yönetmen Aleksandra Kardalevska tarafından yönetilen The Script, ve Çek yönetmen Savva Dolomanov imzasını taşıyan Silhouette seyirci ile buluşacak.

Ulusal Belgesel Yaraşması'nda da çeşitliliğin oranı azalmıyor. Yarışmada; Enes Hakan Tokyay tarafından yönetilen Bilinen Son Kıyamet, Saeid Mayahy tarafından yönetilen Game Over, Tuba Deniz imzası taşıyan Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı, Semih Sağman imzası taşıyan Hayatımın En Güzel Günü, Murat Pay imzalı Hep Otuz Yaşında, Seyid Çolak imzalı Kedi Adam, Ersan Er imzasıyla Kırk Serhan Doğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Meryem, Behçet Güleryüz'ün yönetmenliğini üstlendiği Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı, ve Mehmet Güreli'nin yönettiği Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı belgeselleri yer alıyor.

Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek olan en iyi filme 50.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü verilecek. Kısıtlı imkanlarla yaratıcı kısa filmlere imza atan Ahmet Uluçay anısına verilen ve gelenekselleşen ödül bu yıl on birinci kez sahibini bulacak. Belgesel kategorisinde ise; en iyi ulusal belgesele 50.000 TL ödül verilecek. Her kategorinin en iyi filmine 30.000 TL ödül verilirken, Ulusal Kısa Kurmaca Yarışmasındaki bir filme 20.000 TL değerinde İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü de verilecek.