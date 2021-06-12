11 Haziran 2021 Cuma reyting sonuçları! Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Bozkır Arslanı Celaleddin reyting sıralaması

12 Haziran 2021 Cumartesi 06:00 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:00

Cuma akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cuma akşamı Tv8'de Kırmızı Oda, Kanal D'de Arka Sokaklar, Atv'de Bozkır Arslanı Celaleddin, Show Tv'de Güldür Güldür Show ve TRT1'de UEFA EURO 2020 Türkiye-İtalya maçı izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle neticesinde sıralanıyor. Peki 11 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Cuma dizilerinin reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

11 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Cuma akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Son Yaz, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SON YAZ FOX

6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SON YAZ FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

8 SON YAZ (OZET) FOX

9 ARKA SOKAKLAR KANAL D

10 ESRA EROL'DA ATV