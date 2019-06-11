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11 Haziran reyting sonuçları! Leke, Ketenpere, Kimse Bilmez gecenin birincisi kim?

Medya severler, ’11 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Reyting sonuçlarının nasıl olacağı şimdiden merak edilmeye başladı. Televizyon dizilerinin final yaptığı yaz sezonunda bu akşam yeni bir yaz dizisi başlıyor. ATV’de ekranlara gelecek Kimse Bilmez adlı yapım dizi severler tarafından oldukça merak ediliyor. Kanal D’de ekranlara gelecek olan Leke dizisinin bu bölümü de reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer alacağı büyük merak konusu. 11 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. İşte 11 Haziran reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

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‘11 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun yanıtı medya severler tarafından şimdiden merak edilmeye başladın. Özellikle bu akşam yeni bölümüyle ilk kez ATV’de ekranlara gelecek olan yaz dizisi Kimse Bilmez’in reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer alacağı büyük merak konusu. Kanal D’de ekranlara gelecek olan bir diğer dizi Leke’nin de Kimse Bilmez yapımı karşısında kaçıncı sırada kalacağı merak ediliyor. Bunların yanında Star TV’de Ketenpere, Show TV’de Sümela’nın Şifresi: Temel, FOX’ta ise İkinci Şans filmi ekranlara gelecek. 11 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. İşte 11 Haziran reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

11 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

11 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sizinle paylaşacağız.

4 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

 

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