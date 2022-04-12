11 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'de Recep İvedik 2, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Star'da Deliha, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 11 Nisan 2022 reyting sonuçları

11 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 11 Nisan reyting sıralaması

11 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.



AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 UC KURUS SHOW TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 HAKIM ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 HAKIM ATV

7 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

8 UC KURUS SHOW TV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HAKIM ATV

6 UC KURUS SHOW TV

7 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ESRA EROL'DA ATV