11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Bizim Hikaye gecenin lideri kim?
11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bu akşam televizyon ekranlarında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Çarpışma mı, Bir Zamanlar Çukurova mı, Bizim Hikaye mi yoksa Avlu mu? Medya dünyasını yakından takip eden milyonlarca vatandaş bu gecenin liderini merak ediyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 4 Nisan Perşembe gününe baktığımızda Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer alırken, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni ikinci sırada, Bizim Hikaye 3. Sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…
11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. 11 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek diziler arasında reytinglerde büyük bir çekişme yaşanacak. Herkes, Çarpışma mı, Bir Zamanlar Çukurova mı, Bizim Hikaye mi yoksa Avlu mu? Lider olacak merak ediyor. Medyayı yakından takip edenler bu sorunun cevabını heyecanla bekliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 4 Nisan Perşembe gününe baktığımızda Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer alırken, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni ikinci sırada, Bizim Hikaye 3. Sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…
11 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
11 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı
AB
TOTAL
REYTİNG NEDİR?
Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir.
İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur.
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