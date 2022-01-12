11 Ocak 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Esra Erol'da, MasterChef reyting sıralaması

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:15 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:15

11 Ocak reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Sahte Kabadayı, Kanal D'de Ip Man 4: Final, Star'da Tehlikeli Görev, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Destan, TRT1'de Hazır Aile (Yabancı Sinema) izleyici karşısına çıktı. . Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 11 Ocak reyting sıralaması

11 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Masterchef Türkiye aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Güldür Güldür Tekrarı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli il FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı sert yer aldı. İşte salı günü yayınlanan programların reyting sıralaması

11 Ocak 2022 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

