11 Temmuz reyting sonuçları: Kim Milyoner Olmak İster, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması

11 Temmuz reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence dizisinin 2. bölümü ekrana geldi. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de ise MasterChef All Star izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Star TV'de ise Yabancı Sinema Kolombiyalı: İntikam Meleği, Fox TV'de Recep İvedik 4 ve TRT1'de Sen Türkülerini Söyle isimli yarışma programı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 11 Temmuz 2023 reyting sonuçları



11 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



11 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Tv8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "Dönence" dizisi, 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Kanal D'nin yeni dizisi "Dönence", 3.sırada Show TV'de tekrarı ekrana gelen "Güldür Güldür Show" yer aldı.

11 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.