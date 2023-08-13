İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 12 Ağustos reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, MasterChef All Star, Sen Türkülerini Söyle reytingleri
Medya

12 Ağustos reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, MasterChef All Star, Sen Türkülerini Söyle reytingleri

12 Ağustos 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Taksi 5, Denizde Dehşet, Yol Arkadaşım, Sen Türkülerini Söyle, MasterChef All Star, Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü ve Rambo 4 filmi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 12 Ağustos reyting sonuçları

13 Ağustos 2023 Pazar 09:32 - Güncelleme:
12 Ağustos reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, MasterChef All Star, Sen Türkülerini Söyle reytingleri
ABONE OL

12 Ağustos reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de önce Kapımdaki Casus hemen ardından Taksi 5, ATV'de önce Sindrella ardından Denizde Dehşet yabancı sinema filmleri, Star TV'de Yol Arkadaşım, Fox TV'de isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. TRT1'de Sen Türkülerini Söyle Özel, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümünün ardından yabancı sinema filmi Rambo 4 seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 12 Ağustos 2023 reyting sonuçları

12 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen yabancı sinema filmi "Düşüş", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Kanal D Ana Haber" yer aldı.

12 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.