12 Ağustos reyting sonuçları: Güldür Güldür Show, MasterChef All Star, Sen Türkülerini Söyle reytingleri

12 Ağustos reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de önce Kapımdaki Casus hemen ardından Taksi 5, ATV'de önce Sindrella ardından Denizde Dehşet yabancı sinema filmleri, Star TV'de Yol Arkadaşım, Fox TV'de isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. TRT1'de Sen Türkülerini Söyle Özel, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümünün ardından yabancı sinema filmi Rambo 4 seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 12 Ağustos 2023 reyting sonuçları



12 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



12 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen yabancı sinema filmi "Düşüş", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Kanal D Ana Haber" yer aldı.

12 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.