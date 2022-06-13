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Medya

12 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar reyting sıralaması

12 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazar akşamı; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Çok Güzel Hareketler 2, Örümcek Adam Eve Dönüş, Senden Daha Güzel ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Survivor All Star izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Haziran 2022 reyting sonuçları

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
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12 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Örümcek Adam Eve Dönüş, TV8'de Survivor All Star, Kanal D'de Seversin dizileri ve Show TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 12 Haziran 2022 reyting sonuçları

12 Haziran 2022 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

12 HAZİRAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Gülbin Tosun İle Fox Haber Hafta sonu, üçüncülüğü Hababam Sınıfı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Gülbin Tosun İle Fox Haber Hafta sonu, üçüncülüğü Hababam Sınıfı aldı.ada Survivior All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star ,ikinci sırada Gülbin Tosun İle Fox Haber Hafta sonu, üçüncülüğü Kim Milyoner Olmak İster aldı.

12 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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