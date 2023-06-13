12 Haziran reyting sonuçları: Veda Mektubu, Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer reyting sıralaması nasıl şekillendi?

12 Haziran reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Star TV'de Ömer dizisi sezon finali bölümüyle seyirci karşısına geçerken, Show TV'de Maviye Sürgün isimli yeni dizi seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023'ün yarı final heyecanı yaşanırken, Fox TV'de yerli sinema Recep İvedik 5, ATV'de ise yabancı sinema Jumanji: Yeni Seviye ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 12 Haziran 2023 reyting sonuçları



12 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



12 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

12 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.