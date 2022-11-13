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Medya

12 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting tablosu

12 Kasım reyting sonuçları, yaşanan teknik bir sorundan dolayı geç açıklandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, Star TV'de yabancı sinema Kasırgada Vurgun, Fox TV'de yerli sinema Yüz Numaralı Adam, TV8'de MasterChef ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte TİAK tarafından açıklanan 12 Kasım 2022 reyting sonuçları

13 Kasım 2022 Pazar 11:56 - Güncelleme:
12 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting tablosu
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12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Numaralı Adam, Karşılama, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye ve Kasırgada Vurgun filmi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Cumartesi reyting tablosu

12 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Kasım 2022 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana haber hafta sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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