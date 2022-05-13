12 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Mahkum, Camdaki Kız, Survivor reyting sıralaması

12 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Bizans Oyunları, FOX Tv'de Mahkum, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de ise Survivor ekrana geldi. Peki Perşembe reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı? İşte 12 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Mayıs reyting sıralaması

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.