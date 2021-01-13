12 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:16

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Salı akşamı ekranlarda; Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, Baraj, Yeni Malatyaspor- Galatasaray maçı, Alaaddin’in Yeni Serüvenleri ve Survivor 2021 yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 12 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Salı günü ATV'de Galatasaray-Malatyaspor maçı, Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar), Tv8'de Survivor 2021, FOX Tv'de Baraj, TRT 1 'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Alaaddin’in Yeni Serüvenleri (Yabancı Sinema) izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

12 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın Salı reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de birinci sırada Baraj, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Masumlar Apartmanı tekrar bölümü, üçüncü sırada Baraj yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BARAJ FOX

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 MASUMLAR APARTMANI (TKR) TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 BARAJ (OZET) FOX

9 HEDEFIM SENSIN (T.S) STAR TV

10 ATV ANA HABER ATV