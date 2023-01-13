12 Ocak reyting sonuçları: Müge Anlı, Aldatmak, Camdaki Kız reyting sıralaması

12 Ocak 2023 Perşembe reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Taçsız Prenses, Aldatmak, Tuzak ve Ömer dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

12 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada ATV'de yayınlanan "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Reyting ölçümleri, ölçümleri yapan şirketlerin farklı ailelerin televizyonlarına yerleştirdiği "peoplemeter"(izleyici ölçer) isimli bir cihaz kullanılarak gerçekleştirilir. Ailelerin televizyonlarına yerleştirilen ölçüm cihazı elde ettiği verileri merkeze gönderir.