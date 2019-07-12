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12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz Perşembe Arapsaçı, Güldür Güldür Show, Hercai kim birinci oldu?

Vatandaşlar ve medya sever vatandaşlar, ‘12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz Perşembe Arapsaçı, Güldür Güldür Show, Hercai kim birinci oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladılar. Tüm kanallara ait 12 Temmuz reyting sonuçları şimdiden büyük bir merak konusu. Resmi sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 liste sıralaması resmi rakamlar açıklandığında sayfamızda yer alacak. Reytinglerde üst sıralar için yarışacak filmler ve eğlence programları arasında Kanal D’de Medusa Darbesi, Star TV’de Arapsaçı, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Hercai, TRT1’de Aileler Yarışıyor ve TV8’de Yok Artık 2 var. İşte haberimizin ayrıntıları…

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‘12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz Perşembe Arapsaçı, Güldür Güldür Show, Hercai kim birinci oldu?’ sorularına binlerce medya sever tarafından yanıt şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Tüm kanallara ait reyting sonuçlarında hangi filmlerin ya da eğlence programının birinci olacağı merak ediliyor. Tüm kanallara ait 12 Temmuz reyting sonuçları şimdiden büyük bir merak konusu. Resmi sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 liste sıralaması resmi rakamlar açıklandığında sayfamızda yer alacak. Reytinglerde üst sıralar için yarışacak filmler ve eğlence programları arasında Kanal D’de Medusa Darbesi, Star TV’de Arapsaçı, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Hercai, TRT1’de Aileler Yarışıyor ve TV8’de Yok Artık 2 var. 5 Temmuz Cuma günkü reyting sıralamasında Her Yerde Sen dizisi birinci sırada yer almıştı. İşte 12 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçlarına ait haberimizin detayları…

12 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Tüm kanallara ait 12 Temmuz reyting sonuçları şimdiden büyük bir merak konusu. Resmi sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 liste sıralaması resmi rakamlar açıklandığında sayfamızda yer alacak

5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

 

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

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