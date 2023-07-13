12 Temmuz reyting sonuçları: Ana Haber, MasterChef, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması

12 Temmuz 2023 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Üç Kağıtçı, Yarından Sonra, Shazam 6 Güç, Dipten Gelen, Benim Güzel Ailem, Babasının Kızı ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 12 Temmuz reyting sonuçları

12 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



12 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Benim Güzel Ailem", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen Türk sineması "Hababam Sınıfı Güle Güle" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Benim Güzel Ailem", 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen yabancı sinema "Shazam 6 Güç" yer aldı.