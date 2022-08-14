13 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları: MasterChef, Çok Güzel Hareketler 2, Güldür Güldür reyting sıralaması

13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı ATV'de İnanılmaz Örümcek Adam 2, Fox TV'de Kanlı Nigar, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da İbo Show ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 13 Ağustos 2022 reyting sonuçları

13 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü İnanılmaz Örümcek Adam aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği İnanılmaz Örümcek Adam, üçüncülüğü Güldür Güldür Show tekrarı aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Güldür Güldür Show tekrarı, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.