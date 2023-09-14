13 Eylül reytingleri nasıl şekillendi? Çöp Adam, Müge Anlı, Dönence reyting sonuçları

13 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Dönence, MasterChef Türkiye All Star, Çöp Adam, Bambaşka Biri, Safir ve Benim Güzel Ailem dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 13 Eylül reyting sonuçları

13 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



13 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.