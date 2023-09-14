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Medya

13 Eylül reytingleri nasıl şekillendi? Çöp Adam, Müge Anlı, Dönence reyting sonuçları

13 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D'de Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, Star TV'de Çöp Adam dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show, Fox TV'de Bambaşka Biri tekrar bölümüyle ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 13 Eylül 2023 reyting sonuçları

14 Eylül 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
13 Eylül reytingleri nasıl şekillendi? Çöp Adam, Müge Anlı, Dönence reyting sonuçları
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13 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Dönence, MasterChef Türkiye All Star, Çöp Adam, Bambaşka Biri, Safir ve Benim Güzel Ailem dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 13 Eylül reyting sonuçları

13 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

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