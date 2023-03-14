13 Mart reyting sonuçları: Yasak Elma, Ömer, Aile dizisi reyting sıralaması

13 Mart reyting sonuçları: Pazartesi akşamı FOX TV'de Yasak Elma, Kanal D'de Veda Mektubu dizisi ekrana gelirken, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Show Tv'de Aile, Star Tv'de ise Ömer dizisi ve TV8'de Survivor 2023 programı yayınlandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 13 Mart 2023 reyting sonuçları

13 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



13 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Ömer yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı

13 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.