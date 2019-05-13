13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Mayıs Pazartesi hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?

13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Haftasının ilk gününde medya severler, “13 Mayıs Pazartesi hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden heyecanlı dizilerin ekrana geleceği gecede hangi dizinin reyting sıralamasında ilk beşte yer alacağı büyük bir merak konusu. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma ve Söz hangi dizi birinci olacak? 6 Mayıs Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de ilk sırada yer alırken, sevilen dizi Çukur her üç kategoride de ikinci sırada yer almıştı. Zalim İstanbul AB’de ve ABC1’de üçüncü, Total’de dördüncü olmuştu. İşte haberimizin detayları…

13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLNADI MI?

13 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.