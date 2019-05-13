13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Mayıs Pazartesi hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?
‘13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Mayıs Pazartesi hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına medya severler yanıt arıyor. Haftanın ilk günü olan Pazartesi akşamı hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olacağı büyük merak konusu… Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma ve Söz gibi dizilerin ekranlara geleceği gecede büyük bir çekişme söz konusu. Sonuçlar henüz açıklanmadı. 6 Mayıs Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de ilk sırada yer alırken, sevilen dizi Çukur her üç kategoride de ikinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları…
13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Haftasının ilk gününde medya severler, “13 Mayıs Pazartesi hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden heyecanlı dizilerin ekrana geleceği gecede hangi dizinin reyting sıralamasında ilk beşte yer alacağı büyük bir merak konusu. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma ve Söz hangi dizi birinci olacak? 6 Mayıs Pazartesi günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de ilk sırada yer alırken, sevilen dizi Çukur her üç kategoride de ikinci sırada yer almıştı. Zalim İstanbul AB’de ve ABC1’de üçüncü, Total’de dördüncü olmuştu. İşte haberimizin detayları…
13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLNADI MI?
13 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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