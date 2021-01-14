13 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

14 Ocak 2021 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:27

Reyting sıralamasına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Çarşamba akşamı ekranlarda; Sadakatsiz, Benim adım Melek ve Doğduğun ev kaderindir dizileri yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 13 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Çarşamba günü Kanal D’de Sadakatsiz, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, TRT1’de Benim Adım Melek, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar), FOX Tv'de Yaparsın Aşkım, Atv'de Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

13 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz tekrar bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 BENIM ADIM MELEK TRT 1

10 ZUMRUDUANKA FOX