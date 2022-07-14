13 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Gizli Saklı, Masterchef reyting sıralaması

13 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Tokatçı, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Duy Beni, FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 13 Temmuz 2022 reyting sonuçları

13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

Bir kanalda yayınlanan programın izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.