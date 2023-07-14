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Medya

13 Temmuz reyting sonuçları: Gülcemal, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen reyting sıralaması

13 Temmuz reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam televizyonlarda; Gülcemal, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Kolonya Cumhuriyeti ve Mutluluk Zamanı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 13 Temmuz reyting sonuçları

14 Temmuz 2023 Cuma 09:39 - Güncelleme:
13 Temmuz reyting sonuçları: Gülcemal, Kendi Düşen Ağlamaz, Ya Çok Seversen reyting sıralaması
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13 Temmuz 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Kanal D'de yeni dizi Ya Çok Seversen 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz'ın yeni bölümü yayınlanırken, Fox TV'de Gülcemal dizisi final bölümüyle son kez ekrana geldi. TV8'de MasterChef All Star, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programları seyirciye heyecanlı anlar yaşatırken, Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlandı. Ayrıca Star TV'de önce Kolonya Cumhuriyeti ve Mutluluk Zamanı isimli yerli sinema filmleri seyirci ile buluştu. Peki Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 13 Temmuz 2023 reyting sonuçları

13 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada Fox'ta ekranlara gelen "Gülcemal", 3. sırada ise TV8'de yayınlanan "MasterChef All Star" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "Kendi Düşen Ağlamaz", 2. sırada "Ya Çok Seversen", 3. sırada ise "MasterChef All Star" yer aldı.

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen Total'de 5. sırada, AB'de 2. sırada, ABC'de ise 4. sırada yer aldı.

13 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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